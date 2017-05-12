Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca, KHK ile kapatılan FETÖ'nün eğitim kurumlarında çalışan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 38 şüphelinin yakalanması için 12 ayrı ilde başlatılan eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

 