Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray'da görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre karşı ortak tavır almanın önemine vurgu yaparak "Özellikle PYD, YPG terör örgütünün hangi ülke tarafından olursa olsun muhatap olarak alınması, bu konuda küresel olarak alınan mutabakata kesinlikle uygun değildir" dedi.

İşte iki liderin açıklamaları:

ABD Başkanı Donald Trump:

Erdoğan'ı Beyaz Saray'a ziyaretinde konuk etmekten şeref duyuyorum. Türk ve Amerikan halkı müttefiklerdir . Türkiye komünizmle savaşta önemliydi. Türk askerleri, Kore'de ABD askerlerinin yanında omuz omuza savaştılar ve onları unutmayacağız. Kore'deki cesaretleri bizim askerlerimizin unutmadığı şeylerdendir.

Şuanda terörle mücadelede yeni bir düşmanımız var ve mücadelede beraber çalışmak istiyoruz.

Türkiye'yi terörle mücadelede destekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Huzurlarınızda sayın Turmp'ı seçimlerde elde ettiği tarihi zafer için kutluyorum. Sayın Başkan'la az önce ikili bir görüşme gerçekleştirdik. Köklü geçmişe dayanan Türkiye ABD ilişkilerinin mevcut durumunu ele aldık. Türkiye ile ABD arasındaki bağlar demokratik bağlarla gelişmiştir. Aramızdaki ilişkileri güçlü tutmamız küresel barış için önemlidir. Bölgemizin içinden geçtiği bu çalkantılı dönemde özellikle iki ülkenin göstereceği ilişki önem kazanmıştır. Esasen ABD ile Birleşmiş Milletler, NATO ve G20'de zaten yakın ilişkiler içindeyiz.

PYD/YPG'NİN MUHATAP ALINMASI MUTABAKATA UYGUN DEĞİLDİR

DEAŞ başta olmak üzere bölgedeki terör örgütlerine karşı müşterek bir dayanışma koymamız önemlidir. Ortak geleceğimiz tehdit eden terör örgütlerine karşı ayrım yapmadan mücadele etmekte kararlıyız. Özellikle PYD, YPG terör örgütünün hangi ülke tarafından olursa olsun muhatap olarak alınması, bu konuda küresel olarak alınan mutabakata kesinlikle uygun değildir.