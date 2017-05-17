Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği değişti. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, düzenleme şöyle...

- Aile hekimlerine hafta içi 8’er, hafta sonu ise 16 saatten fazla olmamak üzere haftalık 30 saatten fazla nöbet tutturulmayacak.

- Aile hekimliği çalışanlarına nöbetleri karşılığında ilgili kurumlarca nöbet ücreti ödenecek.

- Aile hekimliği biriminin sorumlu olduğu kişi sayısı, 3 bin 500’den 2 bine indirilecek.

- Aile hekimleri, kronik hastalıkların takibini de yürütecek.

- Üç ve üzeri aile hekimliği birimi bulunan aile sağlığı merkezlerine güvenlik kamera sistemi kurulacak.

- Aile sağlığı merkezlerinin adres değişiklikleri, aile hekimlerinin görüşü alınarak, müdürlüğün ve valiliğin teklifi ile onaya sunulacak.

- Aile hekimi değişikliği, kişilerin yazılı talebi üzerine, ilgili toplum sağlığı merkezince veya elektronik ortamda yapılacak. AA