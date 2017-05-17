Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği değişti. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, düzenleme şöyle...
- Aile hekimlerine hafta içi 8’er, hafta sonu ise 16 saatten fazla olmamak üzere haftalık 30 saatten fazla nöbet tutturulmayacak.
- Aile hekimliği çalışanlarına nöbetleri karşılığında ilgili kurumlarca nöbet ücreti ödenecek.
- Aile hekimliği biriminin sorumlu olduğu kişi sayısı, 3 bin 500’den 2 bine indirilecek.
- Aile hekimleri, kronik hastalıkların takibini de yürütecek.
- Üç ve üzeri aile hekimliği birimi bulunan aile sağlığı merkezlerine güvenlik kamera sistemi kurulacak.
- Aile sağlığı merkezlerinin adres değişiklikleri, aile hekimlerinin görüşü alınarak, müdürlüğün ve valiliğin teklifi ile onaya sunulacak.
- Aile hekimi değişikliği, kişilerin yazılı talebi üzerine, ilgili toplum sağlığı merkezince veya elektronik ortamda yapılacak. AA
Aile hekimlerine iyi haber!
Yeni düzenlemeye göre aile hekimleri haftada 30 saatten fazla nöbet tutmayacak, kendilerine ekstra ücret ödenecek.
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği değişti. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, düzenleme şöyle...
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