Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Karadeniz’in zengin yaban hayatını görüntülemek için farklı alanlara yerleştirilen fotokapanlar sayesinde görüntülenmesi son derece zor olan nadir yaban hayvanlarını doğal ortamlarında gözlemlemek hedeflenirken, fotokapanların objektiflerine son olarak önceki gün Trabzon’un Maçka ilçesinde bir uzman onbaşıyı şehit eden PKK’lı grup, yöredeki ormanlık alanda fotokapana yakalandı. Saldırıdan 1 gün önceye ait olduğu bildirilen kayıtlarda sayıları 4-5 kişi oldukları belirlenen terörist grup, ormanlık alanda yürürken görüntülendi. Yerleştirildikleri bölgede harekete duyarlı olarak binlerce fotoğraf ve görüntü çekebilen fotokapanların son dönemde bölgedeki terörist faaliyetlerde de kullanılmak amacıyla sayılarının arttırılacağı öğrenilirken, elde edilen görüntüler ile sık ormanlık alandaki teröristlerin geçiş güzergahları belirlenecek.

Fotokapanlarca depolanan fotoğraflar belirli aralıklarla toplanarak analiz edilecek ve müdahale edilmesi gereken durumlarda değerlendirilecek. Sisteme dahil edilen GSM devreleri ile çekilen fotoğraflar birkaç dakika içinde ilgili kişilerin cep telefonlarına MMS veya elektronik posta adreslerine mail olarak gönderiliyor.

Öte yandan Maçka kırsalında 1 uzman onbaşının şehit olması ile sonuçlanan terör olayından sonra bölgede askeri operasyonlar sürerken, Gümüşhane ve Giresun’dan bölgeye takviye komando timleri gönderildi. Polis özel harekat ekipleri de operasyonlara destek verirken, havanın yağışlı ve sisli olması nedeniyle operasyonlar güçlükle ilerliyor.