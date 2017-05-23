Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Nisan 2010 tarihli Yeni Şafak gazetesinde, "Taha Kıvanç" mahlas ismiyle, "Burak Akbay'ın FETÖ evlerinde yetiştiği" iddiasını okuyucularıyla paylaşan gazeteci Fehmi Koru, Sözcü'ye yönelik "FETÖ adına suç işleme suçu" kapsamında yürütülen soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na tanık sıfatıyla ifade verdi.

Gündeme bomba gibi düşen bu iddiayı TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında ele alan Gazeteci-yazar yazar Cem Küçük şöyle dedi:

Fehmi Koru, bunları söyledi diye bir adam FETÖ'cü olmaz. Zengin ve varlıklı insanlar, evlatlarının ahlaklı bir şekilde yetişmesi için onları FETÖ'nün okullarına veriyordu. 2000'li yılların başlarında böyle bir algı vardı. Koru, 2010'da bu ifadeleri kullandı diye işlem yapılır mı? Bunu düşünmek lazım. Olmaz demiyorum, belki de Burak Akbay'ın FETÖ'yle bağı vardır ilişkisi vardır, hakikaten kendisini iyi saklamış olabilir

''TEK DELİL BU''

Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamaya da değinen Cem Küçük, ''Burak Akbay da nerede okuduğunu zaten açıkladı. Akbay, FETÖ'nün okullarına gitmemiş. Artık bunu Fehmi Koru da yalanlamıyor. Sadece İsviçre'de bir cemaatin evinde kaldığı babası tarafından Koru'ya söylenmiş. Tek delil olarak bu var'' dedi.

''AKBAY'IN GERÇEĞİ AÇIKLAMASI LAZIM''

Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay'ın gazeteci Fehmi Koru'nun gündeme taşıdığı iddialarına ilişkin açıklama yaptığını belirten belirten Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur ise, ''Kardeşim senin baban Fehmi Koru'ya bu şekilde konuşmuş. O zamanlar bu gibi ifadeleri kullanmak daha çok prim yapıyordu. Koru, muhafazakar ve cemaate yakın bir adamdı. Haliyle bu da biliniyordu. Babası da onun gözüne girmek için anlatmış olabilir. Akbay'ın ortaya çıkıp gerçeği açıklaması gerekiyor. Akbay, 'Evet ben cemaatçilerin evinde kaldım. Maklube yiyerek, diz bükerek yetiştim ve talim terbiye gördüm' diyecek ya da 'Hayır bu külliyen yalan' diyecek. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir kötü huyu vardır'' ifadelerini kullandı.

Burak Akbay'ın ortaya çıkıp gerçeği açıklaması gerektiğini savunan Uğur, ''Akbay, 'Evet ben cemaatçilerin evinde kaldım' diyecek ya da 'Hayır bu külliyen yalan' diyecek. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir kötü huyu vardır'' diye konuştu.