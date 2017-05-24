Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Klasik tehditlerin yanı sıra, malum mülteci krizi, siber saldırılar, tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde olduğumuzu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Tüm bunlar bizim de ulusal güvenliğimizi ciddi şekilde tehdit ediyor. Terör bu tehditler arasında en önemli olanı bilhassa NATO müttefiklerinin tam bir dayanışma ve işbirliği içinde olması zorunludur, anlık istihbarat paylaşımı şart. Brüksel'de bu konuları ele alacağız. Ayrıca bazı devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacağım. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile görüşeceğim'' dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o konuşmasından satır başları:

''TERÖR KÜRESEL BİR SORUNDUR''

Terör eylemlerinde hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. İngiltere'ye desteğimizi sürdüreceğiz. Şunu dünyanın kabul etmesi gerekiyor ki, terör küresel bir sorundur. Benim teröristim, senin teröristin ayrımı hala devam ediyor.

''BİZDE SEÇİLENLERİN HEPSİ A TAKIMI''

Bizde A takımı, B takımı yok. Seçilenlerin hepsi A takımı. Seyahatimiz sonrası değerlendirmelerimizi yapıp geleceğe yönelik ne gibi adımlar atılacak karar vereceğiz. Bütün Bakanlıklar sene sonuna kadar neler yapacaklar bunu önümüze koymalı. Bu yol haritası 6 aylık değil, 2019'a kadar devam edecek bir yol haritası olacak. Her bakan ve bakanlık önümüzde ne var, ne yapacağız bunu tüm çalışma arkadaşları ile paylaşacak. Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'de kuracağım ekiplerimle Bakanlıkların haritalarını yakın takibe alacağız.

''AB ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMASI GEREKİYOR''

Bunun dışında AB'nden sorumlu bakan ayağımız ve dışişleri bakanımız süreci takip ediyor. Gereken neyse yapıyoruz ancak karşı taraftan karşılığını bekliyoruz. Bizim AB'den kopmak diye bir derdimiz yok AB de üzerine düşeni yapması gerekiyor.

''BLOKE EDEN BLOKE OLUR''

Avusturya'nın Türkiye ile ilgili bloke girişimleri hakkında sorulan bir soruya da cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Çok kısa bloke eden bloke olur. Olay bu kadar net.'' dedi.

''AK PARTİ'YE KİMSENİN FATURA KESMEYE HAKKI YOK''

Siyasette FETÖ temizliğinin yapılmadığını iddia eden bunu somut olarak ortaya koyması lazım. Hep söylerim, müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Kimse bu söyle. Kalkıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın damadını söylüyorsan, bu konu şu anda yargıyla alakalı. Kalkıp denetimli serbestlik kararı vermiş, beraat vermemiş. Dolayısıyla yargıyla alakalı bir sorun. Bunu kalkıp da şu anda siyasi partinin içerisinde herhangi bir konumu olmadığı halde AK Parti'ye fatura kesmeye kalkmak kimsenin haddi değil. Önce bunlar kendi işleriyle uğraşsınlar.