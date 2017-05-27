Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bakanlığın Organize Sanayi Bölgelerine (OSB) dönük çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.OSB'lerle, az gelişmiş bölgelerde sanayiyi yaygınlaştırmayı ve istihdam oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Özlü, böylece sanayileşmenin dengeli dağılımıyla, düzenli kentleşmenin de sağlanacağına işaret etti.

Özlü, OSB'lerin bulundukları kentlere sağladığı avantajlara dikkati çekerek, "OSB'ler, yatırımların iş birliğiyle yapılmasına, enerji, çevre ve ulaşım gibi asgari altyapı şartlarının tek bir elden yönetilmesine, üretim maliyetlerinin azaltılmasına ve kalite standardının yükselmesine zemin hazırlıyor." diye konuştu.OSB uygulamalarının, planlı kalkınmanın önemli bir unsuru olduğunu vurgulayan Özlü, bölgelerin, bulundukları illerin sanayisinin gelişmesine büyük katkı sağladıklarını söyledi.

"Hassa OSB Hatay'ın en büyüğü"



Özlü, bakanlık tarafından kuruluş işlemleri tamamlanan Hatay Hassa OSB ile tüzel kişilik kazanan OSB sayısının 300'e ulaştığını belirterek, "Hassa OSB, 13 bin 770 metrekarelik alanla Hatay'ın en büyüğü olurken, Türkiye'nin de en büyük ilk 10 Organize Sanayi Bölgesi arasına girdi." ifadesini kullandı.

Bakan Özlü, Hatay Hassa OSB'nin ortaklık yapısına ilişkin bilgi verirken, "Bölge, yüzde 72 katılım payı ve 10 üye ile Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, yüzde 10 katılım payı ve 2 üye ile Hassa Belediye Başkanlığı, yüzde 6 katılım payı ve 1 üye ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, yüzde 12 katılım payı ve 2 üye ile Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığından oluşuyor." dedi.Hatay Hassa OSB'de kurulacak sanayi tesisleriyle yaklaşık 30 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacağına işaret eden Özlü, OSB'nin zaman içinde kent ve bölge için çok önemli bir yatırım haline geleceğini ifade etti.