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İstanbul metrosunda intihar girişimi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul metrosunda intihar girişimi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Metro İstanbul, M2Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunduğunu duyurdu. Bir süre kapatılan Taksim istasyonu daha sonra kullanıma açıldı.

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bulunan Taksim istasyonunda bir kişi inithar girişiminde bulundu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada Taksim istasyonun bir süre kapatıldığı bilgisi paylaşıldı. 

Bu süre içerisinde seferler Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında sürdürüldü. 

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme düzeninde, Şişhane-Osmanbey arasında ise ring seferi olarak yapılmaktadır."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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