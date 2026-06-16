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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, kavşaktan çıkış yapan bir motosikletlinin üzerine aracını kırarak kazaya davetiye çıkaran kural tanımaz servis şoförü yürekleri ağza getirdi. Çarpışmaktan kıl payı kurtulan motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, servis aracının ani bir manevrayla ters yöne girerek karşı yönden gelen diğer sürücüleri de büyük bir tehlikeye attığı ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği görüldü.

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