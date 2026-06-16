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Hatay'ın Antakya ilçesinde motosikletiyle tek teker üzerinde ilerleyerek hem kendi canını hem de trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye ağır fatura kesildi. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan tehlikeli şovun ardından polis ekiplerince yakalanan kural tanımaz sürücüye sürüş güvenliğini tehlikeye atmaktan tam 46 bin TL idari para cezası uygulanırken; şahsın ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve motosikleti trafikten men edildi.

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