Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bu akşam saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada gümüşdere Mahallesi Uskumruköy yolunda İETT otobüsüyle karşı yönden gelen kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazada kamyonet sürücüsü Hüseyin Kut olay yerinde hayatını kaybetti, İETT otobüsünün sürücü Metin Yener ile yolculardan 4'ü de yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İETT şoförü Yener'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.