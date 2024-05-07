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AK Partili Usta'dan Müslümanları hedef alan CHP'li Akdoğan'a: Bu Siyonizm ağzıdır, İsrail ağzıdır

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın Meclis kürsüsünde Müslümanları hedef aldığı skandal sözlerine AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'dan cevap gecikmedi. Usta, "1400 sene için, Müslümanlara yapılan bu hakaret için vekil çıkıp özür dilemeli. Bu ülkenin 85 milyon Müslümanına kimse bu ithamı yapıştıramaz. Bu bir Siyonizm ağzıdır, bu bir İsrail ağzıdır" diyerek Akdoğan'a tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu gün içerisinde Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. CHP'den Meclis kürsüsünde Müslümanlara yönelik ağır ifadeler geldi. AK Parti kanadı ise, CHP tarafından gelen skandal sözlere karşı sert eleştirilerde bulundu.

"1400 SENEDİR YAPIYORSUNUZ BUNU"

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Meclis kürsüsünde Müslümanlara yönelik skandal ifadeler kullanarak, "Ey zalimler, ister kaymakam olun ister vali, ister hakim olun ister savcı, ister vekil olun ister bakan, boşa çiğniyorsunuz yalan dünyayı. 1400 senedir yapıyorsunuz bunu. Nesimi'nin derisini yüzerken yaptınız bunu. Hallac-ı Mansur'u asarken yaptınız bunu. Kubilay'ın başını keserken yaptınız bunu" sözlerini sarf etmişti. 

"BU SİYONİZM AĞZIDIR"

AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, Mecliste söz alarak, CHP'li vekilin tepki çeken sözlerine karşılık verdi. Usta, "1400 seneden ne kastettiğini buradaki herkes çok iyi anlıyor. Bir özür borçlu, hem Meclis'teki herkesten, hem de bu Türk toplumundan. '1400 senedir zalime ve zulme devam ediyorsunuz' demek bütün Müslümanlara 'zalimsiniz' demektir. 1400 sene için, Müslümanlara yapılan bu hakaret için vekil çıkıp özür dilemeli. Bu ülkenin 85 milyon Müslümanına kimse bu ithamı yapıştıramaz. Bu bir Siyonizm ağzıdır, bu bir İsrail ağzıdır" açıklamasında bulundu.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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