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Özel-Bahçeli görüşmesinin perde arkası! CHP'de kimler rahatsız oldu?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan ile Hukukçu Mustafa K. Çiçek, TGRT Haber canlı yayınında Devlet Bahçeli ile Özgür Özel görüşmesinin perde arkasını anlattı. Kapan, Ekrem İmamoğlu'nun görüşmeden rahatsız olduğunu "Özellikle geri plana düşmesi hasebiyle bu tür görüşmelerden hoşlanmıyor" sözleriyle dile getirirken, Çiçek "CHP'nin MYK'sında ve milletvekillerinde bu ardı ardına yapılan Sayın Erdoğan ve Bahçeli görüşmelerinden rahatsız olan önemli isimler var" sözlerini sarf etti.

Türkiye, bugün gerçekleşen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ikili görüşmesine kenetlendi. Görüşme sonrası neler konuşulduğu merak konusu oldu. CHP'deki önemli isimlerin ise bu görüşmeden rahatsız olduğu ortaya çıktı.

CANLI YAYINDA AÇIKLADILAR

TGRT Haber'de yayınlanan Gündem Özel programına konuşan Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan ve Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak, ikili görüşmeden rahatsız olan kesimi açıkladı.

"İMAMOĞLU HOŞLANMIYOR"

İsmail Kapan, ikili görüşmenin detaylarını paylaştığı açıklamasında "Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın duran birçok isim bu görüşmeyi hazmedemiyor. Ekrem İmamoğlu da özellikle geri plana düşmesi hasebiyle bu tür görüşmelerden hoşlanmıyor" ifadelerine yer verdi.

CHP'DE KİMLER RAHATSIZ?

Mustafa Kemal Çiçek, CHP'ye yakın etkili sosyal medya sitelerine baktığım zaman, Özgür Özel'e yönelik çok ağır ifadeler görüyorum. İnanılmaz hakaretamiz yorumlar var. Özel bunlara ne kadar dayanacak, bilemiyorum. CHP'nin MYK'sında ve milletvekillerinde bu ardı ardına yapılan Sayın Erdoğan ve Bahçeli görüşmelerinden rahatsız olan önemli isimler var" diyerek görüşmeden rahatsızlık duyan CHP'li kitleyi açıkladı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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