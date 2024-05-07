Özel-Bahçeli görüşmesinin perde arkası! CHP'de kimler rahatsız oldu?

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Mayıs 2024 21:47 - Güncelleme: 7 Mayıs 2024 22:31 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan ile Hukukçu Mustafa K. Çiçek, TGRT Haber canlı yayınında Devlet Bahçeli ile Özgür Özel görüşmesinin perde arkasını anlattı. Kapan, Ekrem İmamoğlu'nun görüşmeden rahatsız olduğunu "Özellikle geri plana düşmesi hasebiyle bu tür görüşmelerden hoşlanmıyor" sözleriyle dile getirirken, Çiçek "CHP'nin MYK'sında ve milletvekillerinde bu ardı ardına yapılan Sayın Erdoğan ve Bahçeli görüşmelerinden rahatsız olan önemli isimler var" sözlerini sarf etti.