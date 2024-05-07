Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme! İddianame kabul edildi, 22 sanık yargılanacak
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturmada Ateş'in ölümüyle ilgili 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. 22 sanık, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
22 SANIK YARGILANACAK
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kapsamında 22 sanık Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak. Mahkeme, dava için duruşma günü belirleyecek.
17 KİŞİNİN DOSYASI AYRILDI
Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, yurt dışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturma ayrı bir dosya üzerinden sürdürülecek.
NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?
Başsavcılık, 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çukurambar semtinde Sinan Ateş'in silahla öldürüldüğü, beraberindeki Selman Bozkurt'un ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamlamış, 22 şüpheli hakkındaki iddianameyi Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı