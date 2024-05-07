Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak 'Sinan Ateş' açıklaması: Kim neyi biliyorsa mahkemeye gitmeli

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Sinan Ateş iddianamesine ilişkin konuştu. Mahkemenin yargılama sürecinin derhal başlatmasını söyleyen Bahçeli, "CHP'de kim neyi biliyorsa acilen mahkemeye gitmelidir, kimin elinde hangi bilgi ve belge varsa mahkemeye sunulmalıdır. Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek Pensilvanya'ya mı dayanacak hep beraber göreceğiz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 2022'de Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski ülkü ocakları başkanı Sinan Ateş cinayetini gündemine aldı.

Bahçeli, yargılamanın yeniden başlaması yönünde çağrı yaparak "CHP'de kim neyi biliyorsa acilen mahkemeye gitmelidir, kimin elinde hangi bilgi ve belge varsa mahkemeye sunulmalıdır. Sinan Ateş davası derhal başlamalıdır" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Hayatlarında tek bir fabrikaya dahi girmeyenlerin vicdanı tutsaktır. 1 Mayıs'ta polise düşmanca saldıranlar biliniz ki Haçlı kalıntısıdır.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e yürüme isteği maksatlıdır. Taksim ısrarı nedendir? Buradaki amaç nedir? Taksim'le ne alakası vardır?

Taşla, sopayla fiziken şiddete maruz kalan ancak sabırlı duruşundan vazgeçmeyen Türk polisine teşekkür ediyorum. Asıl emekçiler polislerdir.

İSRAİL'E TEPKİ

Türkiye'nin İsrail ile ticaretini dile dolayanların fitne hesabı bozulmuştur. Dışişleri Bakanımızın İslam ülkelerine "İsrail'i durdurmalıyız" çağrısı buna kanıttır.

Netanyahu ve yönetimi için hesap günü yakındır. İnsanlık zulme karşı birleşmiştir.

Netanyahu'nun bedel ödemesi hukuk namusudur. İsrail askerleri işgal ettikleri bölgeden çıkmalıdır. İki devletli çözüme burun kıvıran ABD yönetiminin güvenilmez politikaları katliama neden olmaktadır. Gazze dünya için turnusol kağıdıdır.

'AHMET CEMİL KADERİMİZ OLMAYACAK'

Mai ve Siyah isimli kitaptaki Ahmet Cemil karakteri kaderimiz olmayacaktır.

Bahar aylarıyla beraber siyasette de bahar ayını yaşayacağız. Kutuplaşmak yerine kucaklaşmak lazımdır. Mili birlik ve dayanışmayla mesafe almak bizim de amacımızdır.

ERDOĞAN-ÖZEL GÖRÜŞMESİ

Siyaset kavga arenası değil konuşma alanıdır. DEM'lenmek yerine şekerli suyu tercih etmek akla en yatkın seçenektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile CHP liderinin görüşmesini es geçip boş koltuğu konuşmuşlardır. Boş koltukla meşgul olanların, boşa ve boşluğa düşmeleri pek tabi kendi bilecekleri şeydir. Biz boşlukla boş yapanlara bakmıyoruz.

Dem'lenenlerin ayılması bir başka temennimizdir.

ÖZGÜR ÖZEL'E KAVALA TEPKİSİ

Hiçbir organ yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere genelge gönderemez, tavsiye veremez.

Kimse mahkemeye talimat veremez. Yargı yetkisini kullanan bağımsız mahkemelerdir. Mahkeme kararları değiştirilemez. Gezi Park davasında hüküm alan Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştır ve diğer sanıklar da ceza almıştır. Ceza kararlarını veren bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir.

Gezi Parkı davasında hüküm alan Osman Kavala'nın serbest kalması yeniden yargılanması kamçılanıyor. Neymiş CHP Genel Başkanına Avrupa Parlamentosunda "Saati soruyorsun sen önce Kavala'yı çıkar diyorlar"mış. Sayın Özel'in ve yanındakilerin kolunda saat yok mudur? Özel, kara propagandaya kulak asmasın. Avrupa istedi diye şerefimizi iki paralık mı edelim?

Kanun kaçağı FETÖ ve PKK'lıları Türkiye'ye ne zaman iade edeceksiniz diye soramaz mıydı. Bana saati sorar ise köstekli saatimi açar kendisi ile açık açık paylaşırım.

SİNAN ATEŞ İDDİANAMESİ

MHP'ye iftira atan alçaklar koalisyonu devlet düşmanlarına kucak açmaktadır. TV ekranlarında mahkeme yargılanamaz.

Meskur iddianame ile ilgili mahkeme tarafından kabul edilip yargılama süreci derhal başlamalıdır. Şahit olarak dinlenmek isteyenlere kapı açılmalıdır.

İddianame hazırlandı, içi boş dediler. Mahkeme tarafından kabul edilip yargılama süreci derhal başlatılmalıdır. CHP'de kim neyi biliyorsa acilen mahkemeye gitmelidir, kimin elinde hangi bilgi ve belge varsa mahkemeye sunulmalıdır. Sinan Ateş davası derhal başlamalıdır.

Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek Pensilvanya'ya mı dayanacak hep beraber göreceğiz. Ellerinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz.

MHP ve Cumhur İttifakı şer sahiplerine müsaade etmeyecek sonuna kadar direnecektir.