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Türkiye ile Kuveyt arasında 6 anlaşma imzalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Türkiye ile Kuveyt arasında 6 anlaşma imzalandı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye ile Kuveyt arasında diplomatik ilişkilerden afetlerle mücadeleye, ekonomiden ticarete, savunmadan stratejik hamlelere 6 önemli anlaşma imzalandı. İmzalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın huzurunda atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Ankara'ya gelen Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı karşıladı. İkili görüşmeden sonra iki ülke arasında liderlerin huzurunda anlaşmalara imza atıldı.

6 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve es-Sabah'ın huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.

İMZALANAN ANLAŞMALAR

  1. "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Kuveyt Yatırım Kurumu Arasında Yatırım Tanıtım Faaliyetlerinde İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptı"
  2. "Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Otoritesi Tarafından Temsil Edilen Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"
  3. "Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kuveyt Devleti Konut İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Konut Refahı ve Altyapısı Alanında Mutabakat Zaptı"
  4. "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kuveyt Devleti İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Arasında Afet Ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı"
  5. "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Savunma Bakanlığı (KSB) Tarafından Temsil Edilen Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Devletten Devlete Savunma Sanayii Tedarik Sözleşmelerine İlişkin Uygulama Protokolü"
  6. "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Kuveyt Devleti Dışişleri Bakanlığı Arasında Ortak Stratejik Diyalog Kurulmasına Dair Mutabakat ZaptıTürkiye ile Kuveyt arasında 6 anlaşma imzalandı - 1. Resim
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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