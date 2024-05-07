Türkiye ile Kuveyt arasında 6 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Kuveyt arasında diplomatik ilişkilerden afetlerle mücadeleye, ekonomiden ticarete, savunmadan stratejik hamlelere 6 önemli anlaşma imzalandı. İmzalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın huzurunda atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Ankara'ya gelen Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı karşıladı. İkili görüşmeden sonra iki ülke arasında liderlerin huzurunda anlaşmalara imza atıldı.

6 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve es-Sabah'ın huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.

İMZALANAN ANLAŞMALAR