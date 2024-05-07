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Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı! Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah Ankara'da

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Ankara'ya gelen Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Ankara'ya gelen Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı karşıladı.

Es-Sabah ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak saat 12.50'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Havalimanındaki karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ankara Valisi Vasip Şahin de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı! Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah Ankara'da - 1. Resim

Erdoğan ile es-Sabah Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından, Devlet Nişanı Tevcih ve Anlaşmaları İmza Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı! Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah Ankara'da - 2. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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