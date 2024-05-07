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Tatil için Almanya'dan geldiği Antalya'da boğularak hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tatil için Almanya&#039;dan geldiği Antalya&#039;da boğularak hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da denize giren 59 yaşındaki adam, boğularak hayatını kaybetti. Şahsın Almanya'dan 1 aylığına tatil için geldiği öğrenildi.

Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Hamitbey Plajı'nda saat 18.00 sıralarında inşaat mühendisi Tahir Uyar (59) yalnız başına denize girdi.

OTEL ÇALIŞANLARI FARK ETTİ

Bir süre sonra suyun üzerinde hareketsiz şekilde duran Uyar'ı fark eden otel çalışanları, hemen plaja inerek Uyar'ı denizden çıkardı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Uyar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tatil için Almanya'dan geldiği Antalya'da boğularak hayatını kaybetti - 1. Resim

ALMANYA'DAN TATİLE GELMİŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Uyar'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Tahir Uyar'ın Almanya'da yaşadığı ve 1 aylığına Antalya'ya tatile geldiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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