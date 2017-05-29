Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan AK Parti'li İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 
 