Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan AK Parti'li İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Çankırı il Genel Meclis Başkanı gözaltında
29.05.2017 - 23:09 | Son Güncelleme: 29.05.2017 - 23:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çankırı'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında AK Parti'li İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker gözaltına alındı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan AK Parti'li İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çankırı,
477640 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/477640.aspx
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