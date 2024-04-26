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Evlerine çağırdıkları kişiyi darp eden sağlık çalışanı 2 kadın tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun’da sağlık çalışanı iki kadın evlerine çağırdıkları bir kişiyi darp etti, ardından banka hesabındaki parayı da kendi üzerlerine geçirdi. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, iki kadını da tutuklayarak cezaevine gönderdi.

İlginç olay Samsun'da yaşandı. Sağlık çalışanı iki kadın, evlerine çağırdıkları kişiyi, 'darp ve gasp' ettikleri gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BANKADAKİ PARASINA EL KOYDULAR

İddiaya göre, Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde memur olarak çalışan F.A.(26) ve Gazi Devlet Hastanesinde memur olarak görev yapan Ö.K.(29) adlı kadınlar, evlerine davet ettikleri tanımadıkları M.C.U. adlı şahsı alıkoyup darp ederek banka hesabındaki yüklü miktardaki parayı kendi hesaplarına EFT yaptırdı. Ayrıca kadınların banka kartı ile de şahsın hesabından para çektikleri ileri sürüldü. M.C.U., polise şikayette bulundu.

Evlerine çağırdıkları kişiyi darp eden sağlık çalışanı 2 kadın tutuklandı - 1. Resim

SONLARI CEZAEVİ OLDU

Eşlerinden boşanmış olduğu öğrenilen birer çocuk annesi iki kadın, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadınlar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyip borç para aldıklarını savundular.

"Gasp, alıkoyma ve kasten yaralama" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edilen F.A. ve Ö.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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