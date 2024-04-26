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Lüks rezidansta kan donduran cinayet: Selin'i öldürüp ailesini aradı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kartal'da evli ve 3 çocuk babası Ömer Öktem, 8 yıldır birlikte olduğu Selin Yalın'ı kaldıkları lüks rezidansta tabancayla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından Yalın'ın ailesini arayan Öktem, genç kadının intihar ettiğini söyledi. Emniyette cinayeti itiraf eden şüpheli savcılıkta ise olayın 'kaza' olduğunu öne sürdü. 

Kartal'da geçtiğimiz çarşamba günü meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre evli ve 3 çocuk babası 47 yaşındaki Ömer Öktem, bir süredir birlikte olduğu estetisyen Selin Yalın’ı tabanca ile vurarak öldürdü.

ÖLDÜRÜP 'İNTİHAR' DEDİ

Yaşanan olay sonrası Öktem, öldürdüğü genç kadının eniştesi Mesut Toğay’ı arayarak intihar ettiğini söyledi. Haberi alan kadının yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerde kadının başının arka kısmında yoğun kanın bulunduğu ve elinde de tabanca olduğu tespit edildi.

Lüks rezidansta kan donduran cinayet: Selin'i öldürüp ailesini aradı - 1. Resim

'8 EL ATEŞ ETTİM'

Ömer Öktem, Yalın ile 8 yıldır birlikte olduklarını, olay günü buluştuklarını ve bir süre sonra aralarında tartışma çıktığını iddia etti. Öktem, eline aldığı silahla duvara 8 el ateş açtığını silaha kenara bıraktıktan sonra Yalın'ın aynı silahla intihar ettiğini belirtti.

ÖNCE İTİRAF ETTİ SONRA REDDETTİ

Polis ekiplerince ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürülen Ömer Öktem, önce yanlışlıkla Yalın’a ateş ettiğini söyledi ardından cinayeti işlediğini itiraf etti.

Gözaltına alınan Ömer Öktem, emniyette yapılan işlemlerin ardından Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Öktem, savcılıkta verdiği ifadede Selin Yalın'ın ölümüyle sonuçlanan olayın kazayla olduğunu söyledi. Öktem, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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