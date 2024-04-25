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Kahramanmaraş'ta kan donduran cinayet! 14 yaşındaki çocuk, 4 yaşındaki kuzenini katletti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kahramanmaraş&#039;ta kan donduran cinayet! 14 yaşındaki çocuk, 4 yaşındaki kuzenini katletti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki Sultan Akgül, 14 yaşındaki amcasının oğlu tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki kız çocuğu, 14 yaşındaki kuzeni tarafından öldürüldü. Kan donduran olay, Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi'nde meydana geldi.

Evde tek olan 4 yaşındaki küçük kıza, bir müddet sonra eve gelen anne ve baba ulaşamadı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi, mahalle sakinleri küçük Sultan’ı aramaya başladı.

14 YAŞINDAKİ AMCASININ OĞLU SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Yapılan arama çalışmaları sonucu küçük kızın cansız bedeni evlerinin yanındaki samanlıkta boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Ekipler, yaptıkları araştırmada, küçük Sultan’ın amcasının oğlu A.A.'nın (14) ayakkabısında kan izleri tespit edildi.

Gözaltına alınan A.A., suçunu itiraf etti. A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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