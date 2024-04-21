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Eyüpsultan'da korkunç kaza! Demir bariyerleri aştı, camdan ağaçlık alana fırladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

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Eyüpsultan'da bir otomobil, demir bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Çarpmanın etkisiyle camdan ağaçlık alana fırlayan sürücü ağır yaralandı.

İstanbul Eyüpsultan'da korkunç bir kaza meydana geldi. Saat 02.20 sularında Güzeltepe Mahallesi Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda, Okmeydanı istikametinde seyir halindeki otomobil sürücüsü Bilal Demir (21), direksiyon hakimiyetini kaybedince önce demir bariyerlere çarptı, ardından yol kenarındaki ağaçlık alana yuvarlandı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Feci kazada otomobil sürücüsü camdan ağaçlık alana savrulurken, otomobil ise taklalar atarak adeta hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekipleri ağaçlık alana uçan sürücü Demir’e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Araçta başka birinin bulunma ihtimalini göz önüne alan itfaiye ve polis ekipleri, çevrede uzun süre incelemelerde bulundu.

Eyüpsultan'da korkunç kaza! Demir bariyerleri aştı, camdan ağaçlık alana fırladı - 1. Resim

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı duyan Demir’in ailesi ve yakınları olay yerine koştu. Kaza yapılan ve hurdaya dönen aracı gören Demir'in yakınları sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü. Yaşanan kazada hastaneye kaldırılan Demir’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan hurdaya dönen otomobil, vinç yardımıyla ağaçlık alandan çıkarıldı.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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