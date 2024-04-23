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Başakşehir'de korkunç olay! Annelerini evde bulamayan çocuklar komşuları çağırdı, gerçek ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Başakşehir’de yaşanan olayda annelerini evde bulamayan çocuklar komşularının kapısını çaldı. Eve giren komşular ise kadını yerde hareketsiz bir halde buldu. İhbar üzerine adrese gelen ekipler yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadının öldüğünü tespit etti. Polis cinayet şüphesi üzerine harekete geçti.

Olay, akşam saatlerinde Güvercintepe Mahallesi Akyürek Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre E.D. (35) isimli yabancı uyruklu kadının çocukları komşuya giderek annelerini evde bulamadıklarını söyledi.

Başakşehir'de korkunç olay! Annelerini evde bulamayan çocuklar komşuları çağırdı, gerçek ortaya çıktı - 1. Resim

EVE GİREN KOMŞU KADININ CESEDİNİ BULDU

Bunun üzerine eve giren komşu, E.D.’yi yerde hareketsiz şekilde buldu. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemelerde E.D.’nin boğularak öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri sokağın bir kısmını güvenlik şeridi ile kapattı.

Başakşehir'de korkunç olay! Annelerini evde bulamayan çocuklar komşuları çağırdı, gerçek ortaya çıktı - 2. Resim

Olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmanın ardından kadının cesedi cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Konu ile ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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