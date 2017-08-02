Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Afganistan'ın batısındaki Herat şehrinde bir camiye gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Kutsal bir mekanı ve masum insanları hedef alan bu menfur terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, ölenlerin yakınlarına, Afganistan Hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz” denildi.
Dışişleri Bakanlığından Afganistan'daki saldırıya kınama
02.08.2017 - 01:31 | Son Güncelleme: 02.08.2017 - 01:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın batısındaki Herat şehrinde bir camiye gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını lanetledi.
Etiketler : dışişleri,dışişleri bakanlığı,kınama,
493249 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/493249.aspx
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