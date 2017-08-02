Alınan bilgiye göre, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde oturan V.B'nin (17) sosyal medya hesabından terör örgütünü destekleyen fotoğraflar paylaştığı tespit edildi.Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından evinde gözaltına alınan V.B, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sosyal medya üzerinden terör propagandasına tutuklama
02.08.2017 - 10:00 | Son Güncelleme: 02.08.2017 - 10:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.
Etiketler : Sosyal medya,terör,
493324 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/493324.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER