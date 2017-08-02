Alınan bilgiye göre, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde oturan V.B'nin (17) sosyal medya hesabından terör örgütünü destekleyen fotoğraflar paylaştığı tespit edildi.Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından evinde gözaltına alınan V.B, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.