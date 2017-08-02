Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın vefatının ardından ilçe emniyet müdürlüğü görevine vekaleten atama yapıldı. Geçmiş yıllarda ilçede Komiser olarak görev yapan 3.sınıf Emniyet Müdürü Taner Ertürk vekaleten Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne atandı.
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne atama yapıldı
02.08.2017 - 14:11 | Son Güncelleme: 02.08.2017 - 14:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın intihar etmesinin ardından ilçe emniyet müdürlüğüne 3.Sınıf Emniyet Müdürü Taner Ertürk vekaleten atandı.
Etiketler : Silivri İlçe Emniyet Müdürü,
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