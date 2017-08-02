Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın vefatının ardından ilçe emniyet müdürlüğü görevine vekaleten atama yapıldı. Geçmiş yıllarda ilçede Komiser olarak görev yapan 3.sınıf Emniyet Müdürü Taner Ertürk vekaleten Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne atandı.