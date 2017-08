Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekim törenine Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları İsmail Yücel, Sezai Uçarmak ve Remzi Akçin katıldı.Bakan Yardımcısı Çiftci, törende yaptığı konuşmada, memurlara tavsiyelerde bulunarak, "Sizler pek çok elemeden geçtiniz, hayatınız boyunca iyi eğitim aldınız. Asıl hayatınız ve çalışmanız şimdi başlıyor. Aldığınız eğitimin hakkını verin; anne-babalarınızın, bu milletin size emeğinin karşılığını verme zamanı geldi. Kura çekiminin ardından görev yerlerinize gidecek ve inanıyorum ki üstlendiğiniz o kutsal emanetin hakkını en iyi şekilde vereceksiniz." diye konuştu.

Ülkenin sınırlarının, kapılarının onlara emanet olduğunu hatırlatan Çiftçi, "Göreviniz kutsaldır. Bu millete hizmet etmek için bu görevlere seçildiğinizi her daim hatırınızda tutmanızı istiyorum. Sorunlara takılıp kalmak yerine, çözümün bir parçası olmak için mücadele edin. Şikayet etmek, seyirci olmak yerine, aktif olarak söz sahibi olun." ifadelerini kullandı.Göreve başlayacak memurların, milletin temsilcisi olacağını belirten Çiftci, "Sizler yurt dışından ülkemize gelenlerin ilk karşılaştığı kişiler olacaksınız. Dolayısıyla bizleri, milletimizi sizler temsil edeceksiniz. Davranışlarınız, konuşmanız, kıyafetinizle ülkemizi temsil ettiğinizi her an hatırınızda tutun." dedi.Çiftci, konuşmasının ardından Müsteşar Yardımcıları Yücel, Uçarmak ve Akçin ile butona basarak elektronik ortamda atama işlemini gerçekleştirdi.Salonda atanacağı yeri heyecanla bekleyen memurların yanı sıra aileleri de heyecana ortak oldu. Ekranda ismini ve atandığı yeri görenler, sevinç gözyaşları döktü.