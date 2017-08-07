Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura  çekim törenine Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Gümrük  ve  Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları İsmail Yücel, Sezai Uçarmak ve Remzi  Akçin katıldı.Bakan Yardımcısı Çiftci, törende yaptığı konuşmada, memurlara  tavsiyelerde bulunarak, "Sizler pek çok elemeden geçtiniz, hayatınız boyunca iyi  eğitim aldınız. Asıl hayatınız ve çalışmanız şimdi başlıyor. Aldığınız eğitimin  hakkını verin; anne-babalarınızın, bu milletin size emeğinin karşılığını verme  zamanı geldi. Kura çekiminin ardından görev yerlerinize gidecek ve inanıyorum ki  üstlendiğiniz o kutsal emanetin hakkını en iyi şekilde vereceksiniz." diye  konuştu.

Ülkenin sınırlarının, kapılarının onlara emanet olduğunu hatırlatan  Çiftçi, "Göreviniz kutsaldır. Bu millete hizmet etmek için bu görevlere  seçildiğinizi her daim hatırınızda tutmanızı istiyorum. Sorunlara takılıp kalmak  yerine, çözümün bir parçası olmak için mücadele edin. Şikayet etmek, seyirci  olmak yerine, aktif olarak söz sahibi olun." ifadelerini kullandı.Göreve başlayacak memurların, milletin temsilcisi olacağını belirten  Çiftci, "Sizler yurt dışından ülkemize gelenlerin ilk karşılaştığı kişiler  olacaksınız. Dolayısıyla bizleri, milletimizi sizler temsil edeceksiniz.  Davranışlarınız, konuşmanız, kıyafetinizle ülkemizi temsil ettiğinizi her an  hatırınızda tutun." dedi.Çiftci, konuşmasının ardından Müsteşar Yardımcıları Yücel, Uçarmak ve  Akçin ile butona basarak elektronik ortamda atama işlemini gerçekleştirdi.Salonda atanacağı yeri heyecanla bekleyen memurların yanı sıra  aileleri de heyecana ortak oldu. Ekranda ismini ve atandığı yeri görenler, sevinç  gözyaşları döktü.