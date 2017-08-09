Valilikten yapılan açıklamada, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda yürütülen Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Işık operasyonu kapsamında bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu 2 teröristin, Cudi Dağı Anılmış Deresi mevkisinde bir kamyonete tüplerle takviyeli patlayıcı düzenekleri yüklediklerinin tespit edildiği bildirildi. ATAK tipi helikopterlerle hava destekli operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, patlayıcı yüklü aracın imha edildiği, 2 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.
Şırnak'ta PKK'nın bombalı aracı vuruldu, 2 terörist öldürüldü
09.08.2017 - 17:26 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 17:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'ta kamyonete patlayıcı düzeneği yüklediği belirlenen 2 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Etiketler : şırnak,pkk,çatışma,haberler,
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