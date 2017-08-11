Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssündeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davada ifade veren sanıkların, cep telefonuyla ilgili savunmaları öne çıktı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevindeki duruşma salonunda görülen duruşmada, sanıklar Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek, Akın Öztürk ve Kubilay Selçuk, Ömer Faruk Harmancık ve Mustafa Barış Avıalan’ın savunmalarında cep telefonlarıyla ilgili açıklamaları dikkati çekti. FETÖ’nün darbe girişimini Akıncı Üssündeki 143. Filo’da Adil Öksüz ile yönettiği belirlenen ve üsse sivil sanıklardan Harun Biniş’in talebiyle “tarla bakmaya” geldiklerini iddia eden Kemal Batmaz, gözaltına alındığında içinde telefonunun da bulunduğu çantanın düştüğünü anlattı. Batmaz, telefonunun çantayla kaybolduğunu öne sürdü.

Darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz 2016’da, Akıncı’ya hayvancılıkla ilgili bir belgesel çekimi için belediye otobüsü ve otostopla geldiğini öne süren sivil sanık Nurettin Oruç ise telefonunu o gün “evde unuttuğu”nu iddia etti. Mahkeme Başkanı Selfet Giray’ın “Neden telefonunu yanına almadın? Belgesel çekeceğin insanlarla nasıl irtibat kuracaktın? O gün yaşananlardan haberin var. Başına bir şey gelse telefona ihtiyacın olacağını düşünmedin mi?” diye sorduğu Oruç, “Ben çok telefon kullanan biri değilim.” şeklinde cevap verdi.

Sivil sanıklardan kapatılan Anafartalar Koleji sahibi Hakan Çiçek de kızının 10 gün önce şahsi iPad’ine indirdiği oyun programları yüzünden telefonunun çöktüğünü, bu nedenle telefonunu fabrika ayarlarına geri çevirdiğini öne sürdü.

TELEFONU YANINDA DEĞİLMİŞ

Sanıklardan eski Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanım Tümgeneral Kubilay Selçuk da Hava Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etmek, uçuş eğitimi koordinasyon ve geri besleme toplantısını gerçekleştirmek ve kardeşiyle hafta sonunu birlikte geçirmek için 15 Temmuz günü öğle saatlerinde Ankara’ya gelip Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığına geçtiğini anlattı. Bu sırada şahsi telefonunun yanında olmadığını, ancak makam telefonunun yanında bulunduğunu savunan Selçuk, bu telefonu da Akıncı’da kaybettiğini öne sürdü.

HTS KAYITLARINI İNKÂR ETTİ

Sanıklardan suç tarihinde Genelkurmay Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanlığında şube müdürü olarak görev yapan Mustafa Barış Avıalan da cep telefonlarının Akıncı Üssünde sivil giysili kişiler tarafından alındığını öne sürdü. Akıncı Üssü’nde gördükleriyle ilgili amirlerine telefonla bilgi verdiği sırada sivil giysili bu kişinin yanına gelip telefonunu aldığını savunan Avıalan, telefonların şarj cihazlarının olduğu dolabın önündeki bir kutunun içinde toplandığını iddia etti. Telefonları toplayan kişinin kendisine bir telefon vermeyi önerdiğini belirten Avıalan, bu telefonu almayı reddettiğini savundu. Avıalan, HTS kayıtlarına yansıyan görüşmelerin kendisine ait olmadığını iddia etti. Akın Öztürk ise telefonunun emir subaylarında bulunduğunu kaydetti.