Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 22 Haziran’da İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen bir soruşturma sonrası görevden alınan ve yerine kayyum atanan Necdet Aksoy, Karabük İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Aksoy, sorgulanmak üzere Karabük İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, tamamlanacak sorgusunun ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.