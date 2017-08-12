Edinilen bilgiye göre, 22 Haziran’da İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen bir soruşturma sonrası görevden alınan ve yerine kayyum atanan Necdet Aksoy, Karabük İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Aksoy, sorgulanmak üzere Karabük İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, tamamlanacak sorgusunun ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.
Açığa alınan belediye başkanı gözaltına alındı
12.08.2017 - 18:44 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 18:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2 ay önce görevden alınarak yerine kayyum atanan Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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495758 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/495758.aspx
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