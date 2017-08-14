Milli Eğitim Bakanlığı, ahde vefa adına şehit Eren Bülbül’ün isminin okumakta olduğu okula verilmesi suretiyle hatırasının ebediyen yaşatılması kararını aldı. Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin adı Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirildi. Bu karar başta acılı ailesi olmak üzere milli eğitim camiası ve Trabzon halkı tarafından takdirle karşılandı.
Eren’in ismi okuduğu okula verildi
14.08.2017 - 15:51 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 15:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon’un Maçka ilçesinde meydana gelen hain terör saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül’ün ismi okuduğu Maçka ilçesindeki okuluna verilerek Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi adını aldı.
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