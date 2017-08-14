Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı, ahde vefa adına şehit Eren Bülbül’ün isminin okumakta olduğu okula verilmesi suretiyle hatırasının ebediyen yaşatılması kararını aldı. Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin adı Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirildi. Bu karar başta acılı ailesi olmak üzere milli eğitim camiası ve Trabzon halkı tarafından takdirle karşılandı.