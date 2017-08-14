Konya’da bir berber, müşterisini tıraş ettikten sonra saçlarına dondurucu sprey çıktı. Bu sırada müşterisinin isteği üzerine kulak kıllarını almak isteyen berber, çakmağını ateşlediği an müşterisinin saçları tutuştu. Müşterisinin elleriyle saçlarına müdahale ettiğini gören berber de elleriyle söndüremediği alevi su dökerek söndürdü. Müşterisinin yanmaktan son anda kurtulduğu o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.berbe
Berber müşterisinin saçlarını yaktı
14.08.2017 - 16:04 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 16:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya’da müşterisinin kulağındaki tüyleri çakmakla almak isteyen berber, müşterisinin bir anda alev alan saçlarını su dökerek söndürdü.
Etiketler : berber,
496142 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/496142.aspx
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