Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya’da bir berber, müşterisini tıraş ettikten sonra saçlarına dondurucu sprey çıktı. Bu sırada müşterisinin isteği üzerine kulak kıllarını almak isteyen berber, çakmağını ateşlediği an müşterisinin saçları tutuştu. Müşterisinin elleriyle saçlarına müdahale ettiğini gören berber de elleriyle söndüremediği alevi su dökerek söndürdü. Müşterisinin yanmaktan son anda kurtulduğu o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.berbe