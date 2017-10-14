Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri FETÖ/PDY operasyonu kapsamında bu ilke görevli polis memuru 23 yaşındaki Selin D. ile Çorum Emniylet Müdürlüğü'nden ihraç edilen eski polis memuru 45 yaşındaki Bayram K.'yı gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen iki şüpheli hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan başlatılan soruşturma sürdürülüyor.