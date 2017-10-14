Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenen AK Parti Yalova 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok büyük bir dönüşüm yakaladığını söyledi.Ülkede iktidarları döneminde çok büyük gelişim kaydedildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Adeta Türkiye yeniden yazıldı, çizildi, hazırlandı. Önümüzdeki yıllara, genç nesillere yeni bir Türkiye'yi teslim etmek üzere var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Milletin bağrından çıkarak 2001'de kurulan bu parti, o tarihten itibaren teşkilatlarıyla hemhal olarak, bütünleşerek Türkiye'yi bugünlere taşıdı." diye konuştu.

Çavuşoğlu, kongrelerin geçmiş dönemlerin muhasebesinin yapıldığı bir platform olduğunu dile getirerek, "Bu kongrede yeni göreve gelecek arkadaşlar, Yalova'da yeni bir ruhla, anlayışla, heyecanla çalışmaya koyulacak. Hep birlikte Türkiye'yi yüceltmenin, büyütmenin hesabı içinde olacaklar." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de çok şey değişti"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Yalova'ya ilk kez çocukken geldiğini, ondan sonraki 13 yıl boyunca özellikle yazları, hayatının en güzel dönemlerini Yalova'da geçirdiğini belirtti.

Marmara Depremi'nin yaşandığı gece Yalova'da olduğunu aktaran Karaaslan, "O acıyı en derininde, en merkezinde yaşayanlardan biriydim. O gece yıldızların yeryüzüne ne kadar yakın olduğunu, acıları, 'Sabah olsun' diye nasıl dua ettiğimizi, çaresizliği hatırlıyorum." dedi.

Karaaslan, Yalova'nın eski Türkiye ile yeni Türkiye kıyaslamasının yapılabileceği en önemli şehirlerden biri olduğunu ifade ederek, "Bugünün Türkiye'sinde bütün yapılanlar, hizmetler bir yana biz artık vatandaşımızın elinden tutan, gözünün içine bakan, derdi olunca bize gelmesini beklemeden gidip halini, hatırını, derdini soranlar olduk. O anlamda Türkiye'de çok şey değişti. Sorumluluğumuz da bir o kadar arttı." değerlendirmesinde bulundu.

"Kapı kapı dolaşmaya başlamamız gerekiyor"



AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da İstanbul'dan Yalova'ya çok kısa sürede geldiklerine dikkati çekerek, "Bugün gelirken 4 dakikada, geçtiğimiz bir köprünün ardından anında Karamürsel ve Yalova. İnşallah bundan sonra İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir yolu en kısa zamanda hayata geçirilecek ve bu yol, modern bir Türkiye'nin oluşmasına çok büyük bir katkı sağlayacak." diye konuştu.

Elitaş, AK Parti'nin 15. yılını tamamlayarak 16. yılına gireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçmişe doğru baktığımızda, geçtiğimiz yollarda, bulunduğumuz mekanlarda, her şeyde AK Parti'nin imzasını görmemiz mümkün. İnşallah bundan sonraki süreçte, 2019'da başlayacak yeni yönetim tarzıyla birlikte geçmiş 15 yılda yakaladığımız sürecin, önümüzdeki 15 yılda 2 kat daha fazlasını elde edeceğimiz bir hükümet ve hizmet sistemini ortaya çıkarmaya çalışmış olacağız. Bunun yolu, 30 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde alacağımız başarıdan geçiyor. Sonra 3 Kasım 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle beraber gelecek. Artık anlatmaya gerek yok. Çünkü 2014'teki belediye başkanlığı seçiminde hep teşkilat olarak söylediğimiz '1 oy, 1 oydur' meselesini burada yaşadık. Canlı örneğini burada gördük. Bir daha bunları yaşamamak için şu andan itibaren canı gönülden çalışmaya, ev ev, kapı kapı dolaşmaya başlamamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız talimatlarını veriyor. Kongrede seçilen ilçe teşkilatlarımız, seçildiği andan itibaren faaliyetlerine devam edecek."