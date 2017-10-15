Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, başkanlığında, önceki gün yapılan AK Parti MYK toplantısının ana gündem maddesini problemli görülen belediye başkanları ile ilgili yapılan çalışmalar oluşturdu. Bazı MYK üyeleri son günlerde, başta Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek olmak üzere, istifa etmesi beklenen diğer belediye başkanları ile ilgili sürecin uzamasının doğru olmadığını dile getirdi. Bunun üzerine Erdoğan “Melih Bey’le son bir kez daha konuştum. Beni karşılamaya gelmişti. Orada da söyledim. Gereğini yapacak. Çok kısa süre içinde gereği yapılacak. Gereğini yapmayan olursa, biz gereğini yaparız” dedi. Erdoğan, problemli belediyeler ile ilgili sürecin hızla tamamlanacağını, bu sürecin uzamasının partiye zarar vereceğini kaydetti.



“BİR-İKİ GÜNE İSTİFA EDER”

AK Parti kurmayları, Erdoğan’ın “Çok kısa süre içinde gereğini yapacak” sözlerinin, Gökçek’in istifasının bir haftayı bulmayacağını, hatta istifanın pazartesiden sonra her an gündeme gelebileceği yorumunu yaptı. Gökçek’in istifası ile boşalacak belediye başkanlığı koltuğu için İstanbul’daki yöntemin izleneceğini ifade eden AK Parti yöneticileri “Sayın Cumhurbaşkanı Ankara’da da bir istişare toplantısı yapacak. Ardından da temayül yoklaması ile yerine getirilecek isim belirlenecek” dedi. AK Parti kulislerinde, Gökçek’in yerine, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın ismi geçiyor.



DİĞER İSİMLER İÇİN DE SÜREÇ BAŞLADI

Cumhurbaşkanın, problemli belediyeler arasında saydığı Düzce ve Niğde belediye başkanları geçtiğimiz günlerde istifa ederken, Ankara, Balıkesir ve Bursa’nın yanı sıra Uşak’la ilgili de istifa sürecinin başlatıldığı belirtildi. AK Parti kurmayları, istifaya direnen başkanlarla ilgili ihraç mekanizmasının ise işletilmeyeceğini dile getirdi. Parti kurmayları, “İhraç olursa, sadece partiden gitmiş olacak ve belediye başkanlığını bağımsız olarak yürütmeye devam edecek. Bizim istediğimiz bu değil. Çünkü 2019 seçimlerine kadar yine aynı kişi belediye başkanlığına devam etmiş olacak. İstifa etmediği durumda, o başkanla ilgili İçişleri Bakanlığı devreye girecek ve yerel yönetimler mevzuatında yer alan hükümlere göre başkanlıktan uzaklaştırılacak” değerlendirmesini yaptı. AK Parti kurmaylarına göre, istifa eden belediye başkanlarının yerine getirilecek isimlerin 2019 seçimlerinde yeniden aday yapılması, o kişinin ‘istişareye önem vermesi ve problem çıkarmamasına’ bağlı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önce, performansına ve kamuoyundaki yansımalarına bakarak, 2019 seçimlerinde aynı isimle yola devam edilebileceğini söylemişti.