Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve Sarıkamış Belediyesinde arama yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 9'u tutuklu 18 askerî personel, ilk kez hakim karşısına çıktı.Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar eski Üsteğmen Nihat Moralı, eski Yüzbaşı Mustafa Keser, eski Astsubay Mehmet Teleme, eski uzman çavuşlar Harun Öden, Muzaffer Taş, Süleyman Açık, eski sözleşmeli erler Halis Ulakçı, Yavuz Ali Irmak ve Ömer Kuş ile tutuksuz yargılanan 9 askerî personel katıldı.Adliye binasında daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmada sanık avukatları ve yakınları da hazır bulundu.Duruşma, sanıkların kimlik tespitinin ardından savunmalarının alınmasıyla sürüyor.

İddianameden



Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 1. Komando Tabur Komutanlığı 3. Komando Bölüğü'nde görevli olan eski Üsteğmen Nihat Moralı, eski Yüzbaşı Mustafa Keser, eski Astsubay Mehmet Teleme, eski uzman çavuşlar Harun Öden, Muzaffer Taş, Süleyman Açık, eski sözleşmeli erler Halis Ulakçı, Yavuz Ali Irmak ve Ömer Kuş ile diğer 9 askerî personel, "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

FETÖ/PDY'nin darbe girişimine katılan bu kişilerin, örgütün kentteki "Sarıkamış Ana Komuta Kademesi" davası sanığı, dönemin 1. Komando Tabur Komutanı eski Yarbay Gürhan Yener'in talimatıyla Sarıkamış Belediyesinde arama yaptıkları belirtilen iddianamede, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile "terör örgütü üyesi olma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.

İdianamede ayrıca, tutuklu sanıklar eski sözleşmeli erler Halis Ulakçı, Ömer Kuş, eski uzman çavuşlar Muzaffer Taş, Süleyman Açık ile tutuksuz yargılanan sözleşmeli erler Ferhat A. ve Kadir C'nin "korku, panik oluşturacak şekilde ateş etme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi talep ediliyor.