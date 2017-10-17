Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkezi Roma’da bulunan ve dünya çapında BM adına gıda ve insani yardımların ulaştırılmasında etkin rol oynayan WFP’yi yöneten Beasley, Arakanlı Müslümanların durumuna ilişkin olarak, "Myanmar'dan Bangladeş Cox Bazaar'a geçen sığınmacılar nedeniyle bölgede dünyanın en kötü krizlerinden biri yaşanıyor." dedi.

Beasley, Türkiye’nin Arakanlı Müslümanlara ve Suriyelilere yönelik yürüttüğü çalışmalardan övgüyle söz etti.

Bangladeş'teki Cox Bazaar'a yaptığı ziyareti değerlendiren Beasley, "Benim orada olduğum tarihlerde Türk First Lady’si (Emine Erdoğan) de bölgeyi henüz ziyaret etmişti. First Lady oraya gıda yardımı ve destek malzemeleri götürdü, daha da önemlisi umut götürdü. Türkiye’ye bu konuda harekete geçtiği için müteşekkiriz. Türkiye örneğinde olduğu gibi bizim daha çok ülkenin katkısına ihtiyacımız var." diye konuştu.

Beasley, Cox Bazar ziyaretinin kendisini derinden etkilediğini belirterek, "Yarım milyonu aşkın sığınmacı orada bir mücadele veriyor. Onlar, orada benim hayatımda bugüne dek gördüğüm en kötü şeyi; vahşi katliamı gördüler. Masum kadın ve çocukların vahşice öldürüldüğü pek çok fotoğraf gördüm ve hikaye dinledim. Onların, arkalarından vurulduğunu, köylerinin boşaltıldığını duydum. Bangladeş’e nehirden geçmeye çalışırken dahi askerlerin masum insanlara ateş ettiğini dinledim. Bunlar yaşandı." ifadelerini kullandı.

"Daha fazla yardıma ihtiyacımız var"

David Beasley, "Myanmar’dan göç eden bir milyon göçmenin dörtte üçünün beslenmesini sağlayabilmek için önümüzdeki 6 ay için 75 milyon dolara ihtiyacımız olduğunu dile getirmiştik. Bu 1 yılda 150 milyon dolar yapar ki, bunun sadece ve sadece gıda için gereken meblağ olduğunu söylemek durumundayım. Şu an için bunu minimum standartlarda karşılıyoruz ancak, bizim orada besin değeri yüksek gıdalara ihtiyacımız var. Örneğin; şu aralar pirinç alıyoruz ama fasulye gibi diğer destekleyici besinleri de özellikle çocuklar için sağlamamız gerekir. Bizim, daha çok paraya, gıdaya ve hepsinden önemlisi çatışmanın sona ermesine ihtiyacımız var." diye konuştu.