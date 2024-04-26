Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bursa'da sıcak saatler! Mobilya dükkanında başlayan yangın evlere sıçradı

Bursa'da sıcak saatler! Mobilya dükkanında başlayan yangın evlere sıçradı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da 5 katlı bir binanın zemin katında bulunan mobilya dükkanında yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler üst kattaki dairelere de sıçradı. İtfaiye ekipleri facianın önüne geçti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binada yangın meydana geldi. İddiaya göre, elektrik arızası sonucu zemin katta bulunan mobilya dükkanında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler dükkanın tamamını sarmaya başladı.

Korku dolu anlar yaşayan mahalleli durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Dairelere kadar ulaşan alevlere itfaiye personelleri hızla müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası, binada kalan bazı vatandaşlar kontrol amaçlı tahliye edilirken, polis yangının sebebini bulmak için tahkikat başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Emekli için yeni formül! İşte temmuzda milyonları bekleyen zam oranıPatiswiss CEO’su hakkında skandal iddia: Depremzede işçiler üzerinden prim yapmış!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Havaların ısınmasıyla ölümcül virüs yeniden hortladı! Uzmanlardan kene uyarısı - GündemHavaların ısınmasıyla ölümcül virüs yeniden hortladıPatiswiss CEO’su hakkında skandal iddia: Depremzede işçiler üzerinden prim yapmış! - GündemDepremzede işçiler üzerinden prim yapmış!E-5'te faciaya ramak kala... Önüne geleni biçti, ortalık savaş alanına döndü: Simit tezgahına çarparak durabildi - GündemÖnüne geleni biçti, ortalık savaş alanına döndüAkşam saatlerinde kabusu yaşamıştı: Çanakkale Boğazı'nda yanan gemi Karanlık Liman'da - GündemÇanakkale Boğazı'nda yanan gemi Karanlık Liman'daMeteoroloji'den son hava durumu tahminleri: 35 kente sarı kodlu uyarı - Gündem35 kente sarı kodlu uyarıİzmir'de dehşet! Sahilde yürüyenler fark etti, hayatını kaybetti - Gündemİzmir'de dehşet! Sahilde yürüyenler fark etti, hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...