Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan duruşmaya Ruhi Şeker ile avukatı katıldı. Telefonunda örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı tespit edilen Şeker, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, sanık Ruhi Şeker'in tutuklanmasına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 29 Mayıs'ta gözaltına alınan Şeker, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker hakkında sonradan dava açılmıştı.