Çankırı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan duruşmaya Ruhi Şeker ile avukatı katıldı. Telefonunda örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı tespit edilen Şeker, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, sanık Ruhi Şeker'in tutuklanmasına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 29 Mayıs'ta gözaltına alınan Şeker, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker hakkında sonradan dava açılmıştı.
Çankırı İl Genel Meclisi Başkanı FETÖ'den tutuklandı
17.10.2017 - 14:35 | Son Güncelleme: 17.10.2017 - 14:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan Çankırı İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker’in yargılanmasına başlandı. Tutuksuz yargılanan Şeker, mahkemece tutuklandı.
Etiketler : Çankırı Ağır Ceza Mahkemesinde,Ruhi Şeker,fetö,bylock,
512028 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/512028.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER