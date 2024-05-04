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İstanbul Emniyeti personeline 1 Mayıs ödülü! Tüm personele verilmesi planlanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul Emniyeti personeline 1 Mayıs ödülü! Tüm personele verilmesi planlanıyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çalışan personele taltif (para ödülü) vereceği söyleniyordu. Türkiye gazetesinin öğrendiği bilgilere göre, söz konusu ödülün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli tüm personele verilmesi planlanıyor. 

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çıkış yasaklanmıştı. İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, bazı yolları trafiğe kapatılırken, toplu taşımada da sefer kısıtlamasına gidilmişti. 

217 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Karara rağmen Taksim'e çıkmaya çalışanlara ekipler müdahalede bulundu ve olaylar kapsamında 217 şüpheli gözaltına alındı. 217 şüpheliden 182'si serbest bırakılırken, 65 kişinin ise adliyedeki işlemleri devam ediyor. 

İSTANBUL EMNİYETİ PERSONELİNE ÖDÜL

1 Mayıs'ta yoğun mesai harcayan İstanbul Emniyeti'nin görevli personele taltif (para ödülü) vereceği söyleniyordu. Türkiye gazetesinin öğrendiği bilgilere göre, söz konusu ödülün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli tüm personele verilmesi planlanıyor. 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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