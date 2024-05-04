Araçlar akıntıya kapıldı, duvarlar yıkıldı! Sağanak vuran Şırnak'ı uzmanlar bu gece için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Şırnak dahil 15 ile yaptığı sarı kodlu uyarının ardından kentte yollar adeta göle döndü. Araçların akıntıya kapıldığı sağanak yağış nedeniyle, duvarlar çöktü. Şırnak için uzmanlardan bu gece için kritik uyarı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, Batman, Siirt, Şırnak, Mardin ve Diyarbakır için sağanak yağış uyarısında bulundu. Uyarıların ardından bölgede sağanak yağış etkisini gösterdi. Özellikle Şırnak'ta yağışlar hayatı ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerinde sağanak yağışın neden olduğu sel nedeniyle yollar ve caddeler göle döndü, araçlar akıntıda sürüklendi.

TİCARİ ARAÇ MENFEZE SIKIŞTI

Şırnak’ın Cizre ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı, hayatı felç etti. Vatandaşlar sağanağa yakalanırken, hafif ticari araç sürüklenerek menfeze sıkıştı.

YOLCULAR SEL SULARININ ORTASINDA MAHSUR KALDI

Aniden bastıran sağanak yağış nedeni ile birçok ev, işyeri ve araç sel sularına teslim oldu. Yafes Mahallesi'nde Cizre Belediyesi’ne ait bir şehir içi otobüsü içerisinde bulunan yolcular ile birlikte sel sularının ortasında kaldı.

Mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtarırken, Nur mahallesi'nde ise park halinde bulunan 73 AAY 316 plakalı araç sel sularında sürüklenerek menfeze sıkıştı.

Sıkışan araç nedeniyle yağmur suyu seviyesi yükselip mahalle su altında kaldı.

Sağanak yağış nedeni ile Memu-Zin Bulvarı, Dört Yol Kavşağı, İdil Caddesi, Eski Çarşı ve ilçe otogarı mevkiinde bulunan cadde ve sokaklar yağışa teslim oldu.

Sel nedeniyle bahçe duvarının yıkıldığı anlar korkuya neden oldu. Uzmanlar bu akşam ve gece yarısı gelecek ilave sağanak yağmur için şehirde yaşayan vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı.