Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1. Sulh Ceza Hakimliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Bugün saat 17.40 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi 18. Cadde üzerinde polis servis aracının geçtiği esnada meydana gelen bombalı terör saldırısı nedeniyle yürütülen soruşturmada olaya ilişkin yazılı ve görsel medya organlarında yapılan yayınlarda olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilerin bulundukları şehirlerin ve kullandıkları araçların bilgilerinin yayınlanarak olayın aydınlatılmasının, şüphelilerin yakalanmasının ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmesi ve kamu düzeninin bozulması riski meydana geldiği anlaşılmaktadır” denildi.

Açıklamada, soruşturma tamamlanıncaya kadar terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma dosyası kapsamında yazılı, görsel ve internet medyası ile sosyal medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve buna benzer yayın yapılmasına 5187 sayılı Kanun’un 3/2 maddesi gereğince yayın yasağı getirildi bildirildi.