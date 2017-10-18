Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Haber'de yer alan habere göre diplomatik kaynaklardan ABD ile yaşanan vize krizine dair açıklama yapıldı. Açıklamada kararın arkasında ABD Büyükelçisi Bass'ın tek başına bulunduğu bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, "Bu John Bass'ın kendi insiyatifi ile aldığı bir karardır. Bu işten ne ABD yönetiminin ne de ABD Dışişleri'nde üst düzey yetkililerin haberi yoktur. Bu açıklama sosyal medyada Büyükelçilik hesabında yapıldıktan sonra ABD, Büyükelçiliğin arkasında durmak zorunda kalmıştır. ABD kararın arkasında değildir." ifadelerine yer verildi.