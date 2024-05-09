Akdeniz'de deprem oldu! Türkiye'de 5 il etkilendi

Akdeniz'de 3,8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem başta Muğla olmak üzere 5 ili etkiledi. AFAD ve Kandilli, depreme ilişkin verileri açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir yıl geçti. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afette 53 binden fazla insan hayatını kaybetti, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurdu uzmanların uyarıları ile birlikte deprem korkusu sarmışken, ülke genelinde sarsıntılar devam ediyor. Son deprem ise saat 00:02'te yaşandı.

AKDENİZ 3,8 İLE SALLANDI

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 3,8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Deprem yerin 33.5 km derinliğinde gerçekleşti. Depremden Muğla, İzmir, Aydın, Manisa ve Çanakkale etkilenirken, herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.