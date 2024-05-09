Köpeğinin ölümüne sebep olan komşusunu arabasının arkasına bağlayıp sürüklemişti, tutuklandı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'nın Kaş ilçesinde, köpeğinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tartıştığı komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen kişinin tutuklandığını duyurdu.

Olay, İlçeye bağlı Ova Mahallesi’nde dün meydana geldi. Ş.T. isimli şahıs köpeğine zarar verip kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü Orhan S.’nin evine giderek kavga etti. Öfkeli adam daha sonra Orhan S.'yi halatla el ve ayaklarından bağlayarak arabasının arkasında yerlerde sürükledi.

JANDARMAYA YAKALANDI

Bu sırada devriye gezen Kınık Jandarma Karakolu ekipleri, aracı durdurarak Ş.T.’yi gözaltına aldı. Ekipler, ellerini ve ayaklarını çözdüğü Orhan S.’yi tedavisinin yapılması için sağlık ekiplerine teslim etti. Sırtından ve bacağından yaralanan O.S. ise hastanede tedavi altına alındı.

AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen O.S'nin, komşusu Ş.T'nin köpeğini kovaladığı, aracın altında kalan hayvanın ölmesi üzerine tartışma çıktığı öğrenildi. Vücudunda sıyrıklar bulunan O.S, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA GELDİ: TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı paylaşımda, Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kişinin ayaklarından iple otomobilin arkasına bağlanarak sürüklenmesi olayının asla kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.

Olayın hemen ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını anımsatan Tunç,"Soruşturma kapsamında gözaltına alınan otomobil sürücüsü şüpheli şahıs sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır." ifadesini kullandı.