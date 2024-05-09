TSK, bu ay üç büyük tatbikat icra edecek! Konya, Muğla ve İzmir’de gövde gösterisi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), mayıs ayı içerisinde Denizkurdu, Uluslararası Anadolu Ankası ve EFES-2024 olmak üzere üç büyük tatbikat icra ediyor.



Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı 6-17 Mayıs, Denizkurdu-II Tatbikatı 7-18 Mayıs ve EFES Tatbikatı ise 25 Nisan-8 Mayıs tarihlerinde Bilgisayar Destekli Komuta Yeri ve 9-30 Mayıs tarihlerinde Fiili Atışlı Arazi Safhası olmak üzere iki safha hâlinde gerçekleştirilecek.

Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı, Azerbaycan, Katar, Polonya, Romanya, Suudi Arabistan ve Türkiye’nin katılımıyla Konya’da yer alan 3. Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve bağlısı Komutanlıkların harekâtı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesinin amaçlandığı Denizkurdu-II Tatbikatı ise Marmaris’te düzenlenecek. Toplam 15 bin personelin görev alacağı tatbikata 100 su üstü gemisi, 8 denizaltı, 39 uçak, 16 helikopter, 28 insansız hava aracı, 7 insansız deniz aracı, 8 kişiden oluşan iki SAT timi ve beş kişiden oluşan üç SAS timi iştirak edecek. Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterine yeni giren “Marlin İDA” ile 6 kamikaze “Albatros İDA” da ilk defa tatbikat faaliyetlerine katılacak.

EFES-2024 Birleşik, Müşterek Bilgisayar Destekli Komuta Yeri ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı, Türkiye’nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası’nın 25 Nisan-8 Mayıs tarihlerinde icra edildiği tatbikat, 9-30 Mayıs tarihleri arasında Fiili Atışlı Arazi Safhası ile devam edecek. EFES-2024 Tatbikatı, bugüne kadar icra edilen EFES serisi tatbikatlar içerisindeki en geniş katılımlı tatbikat olacak. Tatbikata 49 ülkeden askerî personel, birlik ve unsurlar katılacak.