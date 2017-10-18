Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda örgüte üye olmak suçundan muvazzaf durumdaki 3 üsteğmen, 1 teğmen, 25 astsubay ve ihraç durumdaki 1 üsteğmen ile 1 araştırma görevlisi doktor olmak üzere 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Karar sonrasında Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Kahramanmaraş, Elazığ, Aksaray, Trabzon, Sinop, Bolu, Kırklareli, Ağrı ve Tokat illerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Görev gereği gemide bulunan 10 şüphelinin ise görev dönüşünde gözaltına alınmasına karar verildi. Firar olan 1 ihraç üsteğmenin yakalama çalışmaları devam etmektedir.
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı
Kocaeli’de FETÖ/PDY terör örgütünün TSK’daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında arama kararı çıkarılan aralarında doktor, araştırma görevlisi ve muvazzaf askerlerin de olduğu 31 kişiden 20'si gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda örgüte üye olmak suçundan muvazzaf durumdaki 3 üsteğmen, 1 teğmen, 25 astsubay ve ihraç durumdaki 1 üsteğmen ile 1 araştırma görevlisi doktor olmak üzere 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Karar sonrasında Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Kahramanmaraş, Elazığ, Aksaray, Trabzon, Sinop, Bolu, Kırklareli, Ağrı ve Tokat illerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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