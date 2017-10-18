Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda örgüte üye olmak suçundan muvazzaf durumdaki 3 üsteğmen, 1 teğmen, 25 astsubay ve ihraç durumdaki 1 üsteğmen ile 1 araştırma görevlisi doktor olmak üzere 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Karar sonrasında Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Kahramanmaraş, Elazığ, Aksaray, Trabzon, Sinop, Bolu, Kırklareli, Ağrı ve Tokat illerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Görev gereği gemide bulunan 10 şüphelinin ise görev dönüşünde gözaltına alınmasına karar verildi. Firar olan 1 ihraç üsteğmenin yakalama çalışmaları devam etmektedir.