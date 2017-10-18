Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda 'Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İstanbul İli Eyüp İlçesinin Adının Eyüpsultan Olarak Değiştirilmesi ve Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" teklifi görüşmelerine katıldı. Mersin'de hain saldırı ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek konuşmasına başlayan Soylu, saldırıyı şiddetle kınadığını söyledi. Düzenleme ile elektronik ortamdaki aile kütüklerinde aileye ait tek bir kayıt tutulacağını belirten Bakan Soylu, "Bu sayede olay ve kişi kayıtlarını T.C. kimlik numarasıyla ilişkilendirilmesi, nüfus kayıtlarında gerekli bağların kurulması, mükerrer kayıtların önlenmesi, tüm işlemlerde teknik denetimin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu altyapıya bağlı olarak diğer bir yenilik de, KPS olarak bilinen kimlik paylaşım sistemidir. Kimlik paylaşım sistemiyle bürokrasiden kaynaklı iş gücü ve zaman kaybı önemli ölçüde önlenmiştir. Ülkemizde hala kimlik paylaşım sistemine bağlanarak hizmet yürüten kuruluş sayısı 2 bin 20'dir. Bu teklifler kimlik paylaşım sistemi MERSİS'deki nüfus kayıtlarına ilgili kurum ve kuruluşların elektronik ortamda anlık olarak ulaşabilmesi sağlanmaktadır" diye konuştu.

Soylu, şunları kaydetti:

"Nikâh kıyma yetkisi Medeni Kanun ve Evlenme Yönetmeliği'ndeki hükümler çerçevesinde mevcut görevlilere ilave olarak il ve ilçe müftülüklerine de genişletilmektedir. Yani nikâhın şekliyle değil, nikâh işlemini uygulayacak memur tanımına ek yapılması ile ilgili bir düzenlemeyi Meclisimizin huzuruna getirmiş bulunuyoruz. Nikâh türü itibariyle ülkemiz nezdinde, devlet nezdinde geçerli olan nikâh resmî nikâhtır. Getirilen düzenleme ile buradaki usul ve esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi veya değişiklik yapılması söz konusu değildir. Burada yapılmak istenen gerek ülkemizin bazı bölgelerinin coğrafi şartlarında, gerekse memur sayısı dikkate alınarak insanların resmi nikâha ulaşabilirliği arttırılmaktadır. Nikâh konusunda kanunlarımızın hiçbir yerinde herhangi boşluk veya yoruma açık bir durum söz konusu değildir."