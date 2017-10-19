Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari onuruna öğle yemeği verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nijerya Cumhurbaşkanı onuruna verdiği öğle yemeğinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in de olduğu ve yemeğe davetli olduğu öğrenildi.