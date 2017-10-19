Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari onuruna öğle yemeği verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nijerya Cumhurbaşkanı onuruna verdiği öğle yemeğinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in de olduğu ve yemeğe davetli olduğu öğrenildi.
Melih Gökçek Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde
19.10.2017 - 14:35 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 14:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari onuruna öğle yemeği verdi.
Etiketler : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek,Beştepe,Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari,
512611 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/512611.aspx
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